Регистраторское общество «Статус» (крупнейшие акционеры — Сбербанк и «Сбербанк Лизинг», совокупно 40% акций) подготовило стратегию развития компании до 2023 года, главная тема которой — цифровая трансформация, сообщает «Коммерсант» .

Ключевая тема стратегии — переход на удаленное обслуживание клиентов с помощью цифровых сервисов и в конечном итоге интеграция в систему Сбербанка.

«НРК—Р.О.С.Т. продолжает укреплять лидерство за счет поглощений других игроков. «ВТБ регистратор» фактически развивает продажи через ВТБ и использует его административный ресурс», — указывается в тексте стратегии. Поэтому значимое изменение своих позиций в «Статусе» связывают либо с объединением с «игроками из топ-5», либо с формированием «технологического превосходства».

Компания уже пошла по «технологическому» пути и планирует создание онлайн-регистратора — сервиса по удаленному оказанию услуг акционерам, связанного с другими цифровыми сервисами Сбербанка. Так, до конца года планируется заключить соглашение со Сбербанком о продаже услуги регистратора, интегрировать сервис по созданию акционерного общества в «Сбербанк Онлайн», создать сервис для акционеров-юрлиц. К 2023 году планируется перевод 90% эмитентов на обслуживание через личный кабинет.

По словам гендиректора АО «Статус» Людмилы Мироновой, уже реализована в промостадии идентификация клиента через Sberbank ID. Другое решение, которое заработает в ближайшее время, — электронная площадка для совершения сделок с ценными бумагами между физлицами. «Мы ограничиваем круг инструментов торгуемыми бумагами, имеющими котировку на бирже, а также устанавливаем максимальную сумму сделки — до 100 тыс. рублей», — поясняет Миронова. По ее словам, это делается для повышения ликвидности «небольших пакетов акций, которые сложно продать через брокера».

Оптимистический сценарий стратегии предполагает, что реализация планов по технологическому развитию к 2022 году увеличит долю рынка «Статуса» до 35%, а к 2023 году — до 50%. Выручка, согласно такому сценарию, вырастет с 580 млн рублей в 2019 году до 1,7 млрд рублей в 2023-м.