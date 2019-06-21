Платформа уже используется в Сбербанке, а до конца года ее смогут приобрести и другие компании

Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для обеспечения информационной безопасности собственной разработки. Данная технология позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Сейчас подана патентная заявка на уникальную, как мне представляется, платформу, которую разработали наши сотрудники кибербезопасности. Она называется Threat Intelligence Platform. Это прогнозирование и разведка действий кибермошенников. <...> Мы точно будем ее рассматривать как нашу основную платформу и точно будем ее представлять на международном уровне как один из лучших результатов исследований и R&D-разработок в этой области в мире», — сказал Кузнецов.

По его словам, данная платформа уже используется в Сбербанке, а до конца года ее смогут приобрести и другие компании.

«Мы у себя уже ее внедрили и утвердили. Она получила высшую оценку внутри нашей компании по R&D-разработкам. Ее сейчас надо упаковать в качестве продукта. Я думаю, точно до конца года мы начнем предлагать ее для использования в рынке. Это уже очевидно. Внутренние принципиальные решения уже приняли», — добавил он.

Говоря о тратах компаний на кибербезопасность, Кузнецов подчеркнул, что обеспечение киберустойчивости не всегда требует больших расходов. Достаточно соответствующим образом изменить внутренние стандарты и процессы компаний.

«До 1,5 миллиарда рублей в год мы тратим на кибербезопасность, и тут есть тенденция на уменьшение расходов, потому что главное здесь — расходы не на «железо» и какие-то системы. Есть неправильная гипотеза, что чем больше ты тратишь, тем ты больше защищен. Это неправильная гипотеза. И мы не стесняемся на всех уровнях ее разрушать, потому что 90% успеха в киберустойчивости зависит именно от изменения стандартов, процессов и правил внутри компаний», — заключил собеседник агентства.