Все основные мероприятия, предусмотренные планом санации банка «Уралсиб», выполнены, при этом контрольные показатели деятельности в рамках плана финансового оздоровления и нормативы ЦБ выполняются банком со значительным опережением. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов, опубликованном в связи с кончиной Владимира Когана, который выступал инвестором банка в рамках программы его санации.

Накануне стало известно об уходе из жизни основного акционера банка «Уралсиб» Владимира Когана в возрасте 56 лет.

«Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в связи с кончиной Владимира Когана выражает глубокие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении АСВ.

В агентстве напомнили, что с 3 ноября 2015 года оно осуществляет меры по финансовому оздоровлению «Уралсиба».

«Все основные мероприятия, предусмотренные планом санации, выполнены. Агентством оказана финансовая помощь банку в виде займов на общую сумму 90,49 млрд рублей сроком на десять лет, которые полностью обеспечены имуществом банка и третьих лиц», — указывают в АСВ.

«Банк осуществляет свою деятельность в обычном режиме, предоставляя полный комплекс банковских услуг, обеспечивая бесперебойное обслуживание клиентов. Контрольные показатели деятельности, предусмотренные утвержденным Банком России планом мер по финансовому оздоровлению, такие как размер собственных средств (капитал), прибыль, а также обязательные нормативы, выполняются банком со значительным опережением», — отмечается в сообщении.

В начале ноября 2015-го Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел около 82% акций кредитной организации. Прежний ключевой собственник Николай Цветков сохранил пакет в размере чуть больше 11% акций банка.



В Центробанке накануне заявили, что в связи со смертью Когана вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления «Уралсиба» актуален, но он может быть рассмотрен после того, как будут определены его наследники в соответствии с установленными законодательством процедурами. При этом в ЦБ уточнили, что вопрос о передаче «Уралсиба» в Фонд консолидации банковского сектора не рассматривается.