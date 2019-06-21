Банк России разработал сборник математических задач по финансовой грамотности «Основы финансовой грамотности» для учеников 1—11 классов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Пособие разработано совместно с Министерством просвещения РФ и особый интерес представляет для учеников 9—11 классов. В него вошли задания в формате ОГЭ и ЕГЭ, которые помогут учащимся успешно подготовиться к этим экзаменам», — отмечает ЦБ.

Сборник издается в трех томах, к нему прилагаются методические рекомендации для учителей. Задачник прошел апробацию в образовательных учреждениях, по итогам которой 75% педагогов высказались за его использование на уроках математики, а также отметили высокий интерес школьников к этому сборнику.