Держатели карт Visa банка «Александровский» получили возможность использовать платежные сервисы Google Pay и Samsung Pay, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, воспользоваться сервисом Samsung Pay могут пользователи смартфонов Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay.

В приложении реализована трехуровневая защита. Вместо реального номера карты используется токен, для каждой попытки оплаты обязательна авторизация приложения по отпечатку пальца, радужке глаза или ПИН-коду.

Сервис Google Pay доступен клиентам банка «Александровский», использующим смартфоны с операционной системой Android версии 5.0 и выше, а также модулем бесконтактных платежей NFC.

Для пользования сервисом достаточно скачать приложение Google Pay и привязать к нему свою банковскую карту международной платежной системы Visa.