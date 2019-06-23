Энерготрансбанк снизил ставки по программам автокредитования на 1 процентный пункт. Приобрести новый легковой автомобиль стало возможно по ставке от 11,5% до 12,5% годовых. По программе без оформления полиса каско ставка будет выше на 1,5 п. п. Заем на покупку подержанного иностранного или отечественного автомобиля выдается под 13,5% годовых (ранее — под 13,5—14,5% годовых).

Снизить процентную ставку на 1 п. п. возможно при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. При отсутствии справки 2-НДФЛ ставка увеличится на 0,5 п. п. Минимальный первоначальный взнос по программам остался без изменений и составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости новой машины и 30% от стоимости подержанного транспорта. Максимальная сумма кредита осталась без изменений — 5 млн рублей. Срок кредитования варьируется от года до пяти лет.

«Ключевым преимуществом предложений банка являются процентные ставки: они находятся на уровне ниже среднерыночных значений», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.