Центральный банк России в 2019 году проверил на кибербезопасность 75 банков и во всех нашел проблемы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию, что финансовый сектор недооценивает киберриски.

«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году 75, и во всех были найдены проблемы, нарушения, нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения», — сказала глава регулятора, выступая на Международном форуме по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

В 2018 году уровень кибератак на финансовые организации в России вырос на 30%, но потери игроков составляют всего 0,002%. Цифры в финансовом секторе в целом показывают достаточно благополучную ситуацию, но это ложное ощущение, подчеркнула Набиуллина.