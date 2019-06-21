Российские банки обмениваются данными о совершенных кибератаках, но не слишком активно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, готовность делиться информацией повысилась, но не критически. Глава Банка России связывает это с боязнью финансовых организаций потерять доверие клиентов.

«Всегда у коммерческих организаций будет желание не выдавать всю информацию, потому что это означает, что нужно признаться в своих слабостях и уязвимостях. Особенно в финансовой сфере: руководители организаций считают, что это может подорвать доверие клиентов, а финансовый бизнес построен на доверии. Поэтому мы видим, что желание какую-то информацию не дать будет всегда. Поэтому мы считаем, что нужно добровольный обмен информации сочетать с надзором за соблюдением и за безопасностью в организациях», — сказала Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

Глава ЦБ напомнила, что такие функции осуществляет ФинЦЕРТ, созданный на базе регулятора.