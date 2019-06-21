В 2018 году 80% компаний скрыли факты проникновения и заражения вирусами своих систем. Такую оценку дал глава Сбербанка Герман Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности.

«80% компаний, по статистике за прошлый год, скрывали факты реального проникновения и заражения вирусами и скрывали факты последствий тех потерь, которые они (кибератаки. — Прим. ред.) принесли. Компании стараются не показывать», — сказал топ-менеджер.

По словам Грефа, руководителям крупных компаний стоит быть параноиками с точки зрения кибербезопасности.

«Мы несем ответственность не только за себя, какие-то свои системы, но у нас сотни миллионов наших клиентов, и вот это, конечно, огромная проблема, которая должна нас заставлять быть параноиками, для того чтобы ни на один день не прекращать развитие в этом направлении», — отметил глава Сбербанка.