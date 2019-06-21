Мошенники узнают данные для обзвона клиентов банков из соцсетей, другой источник данных — утечки из различных организаций, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью ТАСС.

«Источники информации у злоумышленников разные. Например, это могут быть социальные сети. Как правило, из них можно узнать фамилию, имя, отчество, номера телефонов — этого уже достаточно, чтобы проводить обзвон. Современные люди часто чересчур доверяют социальным сетям, публикуя в них личные данные. Кстати, наверняка мало кто стал бы делиться такой информацией о себе с незнакомым человеком на улице. А в соцсетях эта же информация порой публикуется в открытом доступе», — пояснил Сычев.

По его словам, другой источник данных — утечки из различных организаций.

ЦБ заявил о нулевой доле хищений в Системе быстрых платежей ЦБ разработал специальный алгоритм, препятствующий мошенникам путем перебора банков в СБП узнать, в какой кредитной организации у человека открыт счет.

«Существует человеческий фактор, утечку данных может спровоцировать недобросовестность отдельных сотрудников различных организаций. А дальше, располагая даже минимальной информацией о потенциальной жертве, злоумышленники обрабатывают ее, подключая психологические техники и заранее написанные сценарии, как общаться в случае того или иного ответа на другой стороне», — рассказал Сычев.

Также он добавил, что злоумышленники используют еще одну технику — подмену номеров. Она возможна, когда звонок совершается с использованием IP-телефонии, мошенники применяют для этого специальное программное обеспечение.

«Мы сейчас работаем над решением проблемы вместе с банками и телеком-операторами. Нам ясно, как это сделать с технической точки зрения, но важно еще и отрегулировать все нормативно. Многое зависит от Министерства связи и массовых коммуникаций. Мы с ними в контакте. Они проблему понимают», — сообщил Сычев.