Основным дискуссионным вопросом в законопроекте о цифровых финансовых активах остается возможность использования криптовалют, решение находится в диапазоне от запрета до возможности покупки-продажи как иностранной валюты без возможности расчета, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.

«В части криптовалют последний вопрос, который остался. Буквально сегодня у нас была встреча, сегодня у меня было совещание по этому вопросу... По сути, у нас сейчас вопрос в определении того, насколько может использоваться криптовалюта, там диапазон от запрета до возможности покупки как иностранной валюты. Купить-продать можно, а рассчитываться нельзя», — заявил он.

По словам Моисеева, после того как «политическое решение по этому вопросу» будет принято, в законопроекте будет установлена ответственность за нелегальную деятельность с использованием криптовалюты.

Минфин сообщил о завершении работы над законопроектом о цифровых финансовых активах В течение двух недель он будет представлен ко второму чтению.

18 июня Моисеев заявил, что финальный текст законопроекта о цифровых финансовых активах готов, его планировалось представить ко второму чтению в течение двух недель.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что Банк России выступает против легализации криптовалют как официальной денежной системы. Также Набиуллина отмечала, что ЦБ выступает против запуска криптовалют в денежную систему, по ее словам, регулятор не видит возможности для того, чтобы криптовалюты выполняли функцию денежного суррогата.