Требования по надбавкам к капиталу на ту или иную дату прошлого года не соблюдали 17 российских кредитных организаций при соблюдении нормативов достаточности капитала. Такие данные приводятся в отчете Центробанка РФ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

Как напоминают в ЦБ, кредитные организации обязаны соблюдать требования по надбавкам на ежеквартальной основе, при этом банки, являющиеся головными кредитными организациями банковской группы, должны соблюдать эти требования только на консолидированной основе. Нарушение требований по надбавкам ограничивает возможности кредитных организаций по распределению прибыли.

«В 2018 году большая часть кредитных организаций соблюдала требования по надбавке поддержания достаточности капитала, при этом все системно значимые банки, кроме санируемых, соблюдали и требования по надбавке за системную значимость», — указывают в Центробанке.

По данным регулятора, в течение 2018 года 17 кредитных организаций не соблюдали надбавки на соло-основе на отдельные даты при соблюдении нормативов. В основном это небольшие банки — на 1 января 2018 года их доля в активах сектора составила 0,9%. Из банков, не соблюдавших в 2018 году требования по надбавкам, у шести в течение прошлого года была отозвана лицензия.

В целом динамика капитала банковского сектора в 2018 году была позитивной: по итогам года прирост составил 9,3% (величина капитала достигла 10,3 трлн рублей на 1 января 2019-го).

«Увеличение капитала было обусловлено прежде всего ростом финансового результата, учитываемого в источниках капитала, увеличением задолженности по полученным субординированным кредитам, а также сокращением суммы вычетов из капитала, — поясняется в отчете. — Эта картина заметно отличается от ситуации 2017 года, когда из-за показателей санируемых банков, снизивших финансовый результат и остатки по субординированным кредитам, совокупный капитал банковского сектора вырос минимально (плюс 0,1%)».

В ЦБ отмечают, что в 2018 году влияние банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, на капитал сектора было неоднозначным. С одной стороны, докапитализация крупнейших банков, санируемых с участием регулятора, сыграла позитивную роль, с другой — санируемые банки зафиксировали в 2018 году значительные убытки. Без учета банков, проходивших по состоянию на начало 2019 года процедуру финансового оздоровления, капитал сектора увеличился на 15,1%.

У 325 кредитных организаций в 2018 году капитал вырос в совокупности на 2 трлн рублей, у 159 — сократился на 1 трлн. Основной вклад в увеличение капитала банковского сектора внесли крупнейшие банки, генерирующие прибыль, при этом на динамике капитала банковского сектора негативно сказалась выплата двумя крупнейшими банками дивидендов акционерам в июне 2018 года — это привело к значительному снижению нераспределенной прибыли этих банков, указывают в ЦБ.

Показатели достаточности капитала банковского сектора за 2018 год выросли незначительно, но их уровень, как говорится в отчете, «представляется вполне комфортным». Показатель достаточности совокупного капитала вырос на 0,09 процентного пункта, до 12,15%, базового капитала — на 0,1 п. п., до 8,31%, основного капитала — на 0,38 п. п., до 8,88%. Рост достаточности капитала по сектору сдерживался показателями банков, проходящих процедуру финансового оздоровления: без их учета достаточность совокупного капитала выросла на 1,1 п. п., до 14,44%, а достаточность базового и основного капитала — на 1,08 и 1,41 п. п., до 10,4% и 11% соответственно.

«Достаточность совокупного капитала выросла у банков с базовой лицензией (на 1,78 п. п.), и без того демонстрирующих рекордный уровень данного показателя, а также у иностранных банков (на 0,05 п. п.); государственные банки (в том числе Сбербанк), а также крупные и средние частные банки наращивали риски, что снизило этот показатель (на 0,51 и 0,35 п. п. соответственно)», — отмечается в отчете ЦБ.

Запас капитала по сектору за 2018 год уменьшился на 177 млрд рублей, или 8%, и на 1 января 2019 года составил 2 трлн рублей, сообщается в числе прочего в докладе. На начало 2019 года большинство банков имели комфортный запас капитала: доля банков с запасом более 5 п. п. составила 49,3%, с запасом от 2 до 5 п. п. — 16,1%.



Также в Центробанке оценили дефицит капитала по банкам, не соблюдающим нормативы достаточности капитала: за 2018 год он вырос на 205 млрд рублей, или 13,2%, и на 1 января 2019-го составил 1,758 трлн. Тем не менее количество банков с дефицитом сократилось с 23 до 17. В отношении всех 17 банков, характеризовавшихся дефицитом на конец 2018 года, осуществляются меры по предупреждению банкротства, уточняют в ЦБ.