В функционировании сайта Банка России в период с 21 по 24 июня 2019 года могут быть перебои из-за технических работ. Соответствующее уведомление опубликовала пресс-служба регулятора.



«В период с 21 по 24 июня 2019 года возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.

ЦБ за последнее время несколько раз предупреждал пользователей своего портала о возможных сбоях в его функционировании в связи с проведением техработ.

