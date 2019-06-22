«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Впервые за 11 лет валютные активы банков перестали покрывать их пассивы в валюте. Опасен ли этот «разрыв» для валютных вкладчиков и чем банки будут расплачиваться с клиентами в случае падения рубля? Читайте об этом в публикации «С долларами перебор».



• Бедность в России имеет свои национальные особенности. В частности, для россиян характерен высокий уровень владения недвижимостью. Почему бедные не пользуются тем, что имеют? Разбираемся в материале Банки.ру.



• Зарплатные клиенты приносят российским банкам 130 млрд рублей в год, подсчитало агентство Frank RG. Кредитные организации продолжают бороться за зарплатных клиентов, предлагая им специальные условия и ставки. Правда, с оговорками. В тексте «Бонус к зарплате» рассказываем, на что следует обращать внимание, чтобы не упустить выгоду.



• 15 млн россиян работают «всерую», из-за чего бюджет ежегодно теряет 2,3 трлн рублей неуплаченных налогов. Что можно сделать, чтобы вывести «серых» работников из тени? И, главное, сколько бюджет потеряет, если с теневым рынком будут бороться привычными способами? Читайте об этом в публикации «Хорошо в тени».

• В мае инвесторы вложили в открытые паевые фонды более 1,3 млрд рублей. При этом особой популярностью начали пользоваться фонды акций. Почему вкладчики паевых фондов зарабатывают меньше рынка? О типичных ошибках инвесторов — в материале Банки.ру.