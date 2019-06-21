Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,68% и составил 2 761,23 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,16% — до отметки 1 375,02.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,31%, Сбербанка — на 2,34%, Мосбиржи — на 1,37%, «Газпрома» — на 1,29%, «АЛРОСы» — на 0,49%.

Российский фондовый рынок в пятницу ушел в коррекционное снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Продажи в наших акциях преобладали с утра, что могло быть вызвано желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Это привело к игнорированию внешних факторов. Под вечер негатива на наш рынок добавили санкционные новости. В США группа демократов-центристов предложила ввести новые санкции в отношении суверенного долга РФ, российских банков и СПГ-проектов с участием страны», — комментирует эксперт.

В конгрессе уже лежит несколько аналогичных законопроектов. Однако в последнее время никаких шагов, способствующих их принятию, сделано не было.

«Несмотря на это, продажи в наших акциях усилились, во второй половине дня снижение было продолжено. При этом пока никакой речи о развороте и начале полноценного снижения не идет, а текущая динамика укладывается в рамки коррекции», — отмечает эксперт.