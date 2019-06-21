Рост прогнозной силы индустриального скоринга бюро НБКИ продолжает способствовать снижению дефолтности по розничным кредитам, говорится в сообщении бюро.

«Итоги проведенной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и компанией FICO очередной (плановой) оценки стабильности и предсказательной способности индустриального скоринга бюро НБКИ («Скоринг бюро 3.0») показали существенное улучшение прогнозной силы скоринговой модели, а также рост ее и без того высокой точности. Полученные показатели прогнозной силы скоринга бюро НБКИ свидетельствуют об улучшении ситуации с выявлением кредитных рисков для тех банков, которые используют данный скоринг в своих кредитных конвейерах. Что, в свою очередь, существенным образом способствует снижению вероятности дефолта по розничным кредитам», — говорится в сообщении бюро.

Результаты проведенного исследования, в частности, выявили, что для вновь открываемых кредитов индекс GINI (измеряет прогнозную силу скоринга) в 2019 году составил 70,7 пункта, увеличившись на 2,1 пункта по сравнению с измерением, сделанным годом ранее (68,6 пункта).

В НБКИ поясняют, что чем выше индекс, тем лучше данная скоринговая модель выявляет риск по кредитной заявке/ кредиту того или иного заемщика и тем меньше, соответственно, риск дефолта по ним.