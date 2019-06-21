Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 79 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,275 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 30 тыс. сделок почти на 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,9875—63,7925 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,6675, увеличившись на 64 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 9,2 тыс. сделок на 562,8 млн евро по курсам от 71,1025 до 72,1125 рубля за евро.



Рубль после уверенного роста днем ранее ослаб по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, на российской валюте также сказались санкционные новости, что привело к волне продаж в рубле. В США группа демократов-центристов предложила ввести новые санкции в отношении суверенного долга РФ, российских банков и СПГ-проектов с участием страны.

«При этом в моменте на эмоциональной реакции игроков американская валюта поднималась в район 63,8 рубля, однако в дальнейшем часть роста была скомпенсирована. Здесь также, как и на фондовом рынке, преждевременно говорить о развороте и начале полноценного роста в паре USD/RUB. Для этого «быкам» необходимо пробивать двойное сопротивление в виде краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 6 июня и уровня 64 рубля, что станет первым сигналом к росту. Пока же техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики в американской валюте», — комментирует эксперт.