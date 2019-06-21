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• Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июль. По сравнению с июньскими показателями базовая доходность депозитов в рублях преимущественно снизилась, кроме самых «длинных» вкладов, в долларах — уменьшилась для всех сроков, а в евро (вразрез с общим трендом) повысилась по большинству позиций. Эти показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов.



• Эксперты выявили еще один канал утечки пользовательских данных. Злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в даркнете, говорится в исследовании DeviceLock. Среди главных источников утечки информации о клиентах — банки, МФО и сотовые операторы. Защитные системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в облако, но не фотографирование экрана. Около 10% слитых в даркнет данных о частных лицах опубликованы в виде фотографий экрана компьютера с персональной информацией, сделанных на мобильный телефон.

• ЦБ в этом году проверил на кибербезопасность 75 банков и во всех нашел проблемы, признала глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, финансовый сектор недооценивает киберриски. Банки обмениваются данными о кибератаках, но не слишком активно, заявила глава ЦБ, связав это с боязнью финорганизаций потерять доверие клиентов. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в 2018 году 80% компаний скрыли факты проникновения и заражения вирусами своих систем. При этом сам Сбербанк он назвал «лакомым куском» для киберпреступников. В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов предложил инициировать тестовые кибератаки на отдельных руководителей компаний или госслужащих, которые не уделяют должного внимания вопросам кибербезопасности.

• Розничное кредитование не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса, говорится во вступительном слове главы ЦБ к подготовленному регулятором отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. Эльвира Набиуллина отметила, что динамика сектора в прошлом году свидетельствует о повышении его устойчивости и наращивании возможностей по финансированию экономики. Приоритетом на среднесрочную перспективу в развитии банковского сектора она назвала усиление конкуренции. В самом отчете говорится, что стресс-тест ЦБ выявил 154 банка с потенциальным дефицитом капитала в случае негативного макросценария.

