Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период на 2020—2021 годы. При этом часть средств будет дополнительно распределена на следующем заседании комитета в понедельник 24 июня.



Планируется, что Госдума рассмотрит поправки к бюджету во втором чтении на заседании 25 июня. Согласно принятым во второму чтению поправкам, публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» получит 2 млрд рублей из бюджета 2019 года. Эти деньги пойдут на финансирование поручительств по кредитным договорам на строительство объектов недвижимости или предоставление кредитов в целях рефинансирования застройщиков. «Это 2 миллиарда рублей на Фонд защиты прав граждан — участков долевого строительства в целях обеспечения выдачи поручительств для тех застройщиков, по кредитам тех застройщиков, которые переходят на эскроу-счета», — сказала первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Также правительство получит право принять в 2019 году в казну от АСВ передаваемые нежилые помещения — имущество Росэнергобанка, эта операция должна уменьшить сумму имущественного взноса РФ в госкорпорацию на сумму до 229,5 млн рублей. «В связи с тем что АСВ не смогло реализовать имущество Росэнергобанка по Старопанскому переулку, правительство просит разрешить Государственную думу это имущество принять в казну в счет взноса агентства», — указала Нестеренко, подчеркнув, что «прошли все конкурсы, все процедуры соблюдены», однако у этого имущества не нашлось покупателей.

Депутаты также уточнили редакцию нормы, которая предписывает распределять межбюджетные трансферты до 1 апреля — для 2019 года, если это связано с уточнением бюджета, это будет возможно делать и позже.