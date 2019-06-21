Почта Банк запустил сервис Samsung Pay для держателей карт платежной системы Mastercard, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Samsung Pay — удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который позволяет просто и быстро совершать покупки везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission), позволяющей эмулировать магнитную полосу карты, клиенты Почта Банка могут использовать для оплаты смартфон или носимое устройство даже на тех терминалах, которые не поддерживают бесконтактную технологию NFC (Near Field Communication)», — говорится в сообщении банка.

С помощью Samsung Pay можно также совершать денежные переводы и оплачивать покупки на сайтах и в мобильных приложениях интернет-магазинов.

В мобильном сервисе Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая поддерживает высокий уровень безопасности платежных операций по карте и перевода средств: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты. Встроенная система Samsung KNOX обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.