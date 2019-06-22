Россияне при отмене тура в Грузию могут претендовать на полный возврат средств. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Да, статья 14 закона о туризме», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Данная статья федерального закона об «Обеспечении безопасности туризма» предполагает безопасность туристов, сохранность их имущества. В ней отмечается, что при расторжении до начала путешествия договора о реализации тура в связи с обстоятельствами, свидетельствующими о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, покупателю возвращается денежная сумма, «равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг».

Она также сообщила, что глубина продаж туров в Грузию россиянам — до конца лета, были и заявки на сентябрь.

«Туры разной продолжительности, глубина продаж — до начала сентября точно. Есть заявки и на сентябрь. Оценочно, организованные туристы [находящиеся сейчас в Грузии] — это несколько тысяч человек, меньше 10 тысяч, и на Черноморском побережье, и в Тбилиси, и в других городах Грузии. Но самостоятельных на порядки больше», — сказала она.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Глава государства также поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 демонстрантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.