Бывший заместитель председателя правления одного из коммерческих банков получил три года колонии общего режима за миллиардные махинации с кредитами, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Приговором Дорогомиловского районного суда Москвы бывший заместитель председателя правления одного из коммерческих банков признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело по статье 159 УК РФ было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант совместно с неустановленными лицами изготавливал подложные договоры, согласно которым осуществлялась выдача кредитов юридическим лицам.

Денежными средствами, поступившими на счета различных организаций, он распорядился по своему усмотрению.

Общий материальный ущерб превысил 2 млрд рублей.

«Дорогомиловский районный суд Москвы признал экс-заместителя руководителя финансовой организации виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнила Ирина Волк.