Сбербанк совместно с inDriver, международным сервисом пассажирских перевозок, впервые в России реализовали оплату услуг при помощи сервиса выставления электронных счетов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ранее для пополнения лицевого счета клиентам inDriver требовалось совершать платежи через терминалы или с помощью payroll-сайтов. Сбербанк значительно упростил этот процесс.

«Теперь пользователи inDriver смогут пополнять свой лицевой счет быстро и без комиссий, перейдя из мобильного приложения inDriver на выставленный в «Сбербанк Онлайн» счет. Для совершения оплаты достаточно будет подтвердить уже подготовленный платеж, не вводя вручную реквизиты», — говорится в сообщении банка.

Новая услуга повышает удобство и безопасность расчетов для пользователей платформы inDriver.

«Представленный функционал упростит пополнение лицевых счетов для пользователей и снизит количество ошибочных платежей», — заявилдиректор по развитию сети inDriver Александр Павлов.

В будущем Сбербанк планирует расширять количество поставщиков услуг, подключенных к новой системе выставления электронных счетов на оплату услуг.