В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении местных жительниц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению жительниц Кабардино-Балкарии Мартины Асановой и Марии Боттаевой. Они обвиняются в совершении 25 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридических лиц»)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, организатор и руководитель организованной преступной группы Асанова и участник этой группы Боттаева осуществляли в Нальчике незаконную банковскую деятельность без регистрации путем переводов безналичных денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц по фиктивным договорам, на счета подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с последующим снятием денежных средств с этих счетов либо их переводом на банковские счета третьих лиц. Для незаконной банковской деятельности участники преступной группы незаконно образовали 25 юридических лиц.

С обвиняемыми Асановой и Боттаевой заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными заместителем генерального прокурора РФ обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других членов организованной преступной группы продолжается.