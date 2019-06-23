Женщины становятся участниками дорожно-транспортных происшествий на 5—10% чаще, чем мужчины. Однако средний убыток у мужчин несколько выше, чем у женщин, — на 2—3%. К таким выводам пришли эксперты страховой компании «Согласие», проанализировавшие частоту страховых случаев водителей.



Согласно статистике, частота «тоталей» (повреждение автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления) у мужчин на 10—20% выше, чем у женщин.

Причем на «тоталь» чаще всего попадают молодые мужчины со стажем вождения до четырех лет на неновых мощных, но не премиальных машинах. Для этой категории водителей из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое.

«Молодые водители с небольшим стажем, садящиеся за руль мощных, но не очень дорогих автомобилей, — самая рисковая часть наших клиентов. Именно они приносят самые крупные убытки, разбивая машину до состояния, когда ее нет смысла восстанавливать. Зато семейные водители, как правило, водят более аккуратно, за что могут получить скидку до 20%», — рассказывает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрей Ковалев.

При расчете стоимости полиса для конкретного водителя, отметил он, компания учитывает огромное число факторов, в том числе пол, возраст, опыт вождения и семейное положение.