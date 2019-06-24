Небанковская кредитная организация (НКО) «Русское финансовое общество» (РФО), попавшая под санкции США, смогла за сутки восстановить действие своих карт системы Masterсard на российском рынке. Это произошло благодаря вмешательству Банка России, который владеет банком «ФК Открытие», являющимся спонсором по подключению к Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на свои источники.

«РФО было подключено к Masterсard и НСПК как ассоциированный член через «ФК Открытие». Оценив риски вторичных санкций, банк вечером 20 июня прекратил проведение всех расчетов по картам», — пояснил один из собеседников издания. Однако, по его словам, в России расчеты возобновились уже днем 21 июня «после поступления запросов от СМИ». По словам другого собеседника, после введения санкций Masterсard уведомила «ФК Открытие» о необходимости прекращения расчетов РФО, что банк и сделал, отключив НКО заодно и от НСПК.

По данным источников «Коммерсанта», регулятор настоял на возобновлении расчетов по картам НКО со стороны «ФК Открытие» во второй половине дня 21 июня. Собеседники, близкие к НСПК, уточняют, что это решение временное, на несколько недель, за которые необходимо найти иной способ обеспечения расчетов.

В «ФК Открытие» заявили, что банк не принимал никаких решений, направленных на одностороннее расторжение отношений с РФО. «Возможность проведения операций, инициированных РФО, зависит от политики международной платежной системы (МПС), в рамках которой эти операции должны осуществляться», — отметили там, не став комментировать факт прекращения расчетов. Но в банке добавили, что «выбор мишеней для вторичных санкций и степени жесткости мер в каждом конкретном случае остается на усмотрение Минфина и президента США, в частности объект может оказаться практически полностью отрезанным от международной финансовой системы».

В НСПК вопрос о приостановлении «ФК Открытие» расчетов по картам РФО переадресовали этим организациям. «Операции по картам НКО РФО не приостановлены, они проходят штатно и обрабатываются в НСПК», — заверили там. В самом РФО сообщили, что получили уведомление от Masterсard о приостановке действия лицензии в связи с санкциями: «В связи с этим работа платежных карт Masterсard НКО РФО за пределами РФ будет приостановлена. На территории РФ в сети НСПК платежные карты работают в штатном режиме».

Источники издания отмечают, что РФО имело всего несколько десятков карт, но прекращение расчетов по ним банком, принадлежащим ЦБ, имеет принципиальное значение в свете обеспечения непрерывности карточных расчетов на территории РФ.



