Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Открытие», объединивший в прошлом году три фонда, принадлежавших проходящему санацию банку «ФК Открытие», рассматривает возможность покупки фонда «УГМК-Перспектива», где формируют пенсионные программы предприятия «УГМК-Холдинга», сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на свои источники.

«Пока сделки нет. Вопрос в подвешенном состоянии», — уточнил один из собеседников. Один из топ-менеджеров материнского банка не опроверг информацию издания. Два топ-менеджера «УГМК-Перспективы» не осведомлены о планах акционеров фонда. В «ФК Открытие» и его НПФ отказались от комментариев.

Приобретение фондом «Открытие» «УГМК-Перспективы» может быть частью большой сделки, говорит один из собеседников издания. Еще в 2017 году гендиректор УГМК Андрей Козицын в интервью Bloomberg говорил, что холдинг планирует ежегодные капвложения в размере 1 млрд долларов. Среди крупнейших проектов — строительство третьей очереди цеха электролиза за 4,5 млрд рублей на комбинате «Уралэлектромедь». Также холдинг строит подземный рудник на месторождении «Юбилейное», вложения оцениваются в 45 млрд рублей.

«ФК Открытие» начал активно кредитовать «УГМК-Холдинг» в прошлом году: в конце октября он открыл трехлетнюю кредитную линию на 15 млрд рублей. В марте было заключено кредитное соглашение на 21 млрд рублей сроком на десять лет, в том числе финансирование должно было пойти на строительство рудника на «Юбилейном». В мае, по данным «РБК.Екатеринбург», банк открыл две кредитные линии на 3,3 млрд рублей Среднеуральскому медеплавильному заводу (входит в холдинг).

При этом на начало 2018 года активы трех фондов, объединившихся в НПФ «Открытие», составляли почти 609 млрд рублей, а на 31 марта этого года они сократились более чем на 50 млрд рублей. Помимо ухода граждан, формировавших накопительную пенсию, сократилась и клиентская база по НПО.

Несмотря на то что большинство металлургических компаний уже избавились от своих НПФ, собственники «УГМК-Перспективы» всегда настаивали на том, что их фонд несет социальные функции перед работниками холдинга, и отказывались от его продажи, указывает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Поэтому стоимость сделки может быть довольно высокой. По словам одного из собеседников издания, обсуждаемая цена за «УГМК-Перспективу» составляет 1,3 млрд рублей. Вместе с тем холдинг не только получит финансирование на текущую деятельность, но и передаст корпоративную программу и обязательства по ОПС надежному игроку, одновременно «сократив издержки на поддержание своих социальных обязательств», отмечает директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.