В мае дефлятор продолжил тренд на снижение, который фиксируется уже четыре месяца подряд. Более того, показатель индекса, как и месяцем ранее, сохранил свое положение в отрицательной зоне, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».



Так, по итогам мая он получил значение в минус 0,4% при показателе официальной инфляции в 0,3%. Таким образом, накопленная с начала года величина дефлятора с учетом майских результатов составила 1,8% при аналогичном значении официальной инфляции в 2,4%.



«В апреле мы наблюдали максимальное сближение значений двух индексов с разницей всего в одну десятую долю процента. По итогам же мая накопленное значение дефлятора оказалось даже ниже официальной инфляции. Это говорит об успехах наших потребителей в борьбе с ростом цен, — поясняет президент «Ромира», доктор социологических наук Андрей Милехин. — Дефлятор как показатель личной инфляции свидетельствует своим отрицательным значением, что россиянам удалось изрядно сэкономить, покупая привычные товары по более низким ценам».



Действительно, в мае цены на услуги ЖКХ практически не изменились. Бензин в среднем подорожал на 0,3%. А вот за набор привычных товаров повседневного спроса россияне платили на 1,2% меньше, чем месяцем ранее.

«Умелое использование промоакций и поиск наиболее интересных ценовых предложений, как самые распространенные стратегии экономии, приносят свои результаты», — отмечают в «Ромире».



Напомним, дефлятор отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

