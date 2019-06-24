Министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал публикацию нового демографического прогноза ООН по России. По его мнению, изменение прогноза в лучшую сторону связано с результатами социально-экономической политики, проводимой в России в последние 15 лет.

«Открыл прогноз (ООН) 2003 года. Тогда нам пророчили к 2050 году 101,5 млн человек. Сейчас к тому же году пророчат уже 135,8 млн. Результат социально-экономической политики за последние 15 лет — плюс 34,3 млн человек. Очень неплохо — надо продолжать работать!» — написал министр на своей странице в Facebook .

Согласно обновленному прогнозу ООН, численность населения РФ к 2050 году достигнет 135,8 млн человек, к 2060 году — уменьшится до 132,7 млн человек. На 1 июля 2100 года ООН прогнозирует размер населения РФ на уровне 126,1 млн человек.