«Росбанк Дом» запустил новый сервис «умного» подбора недвижимости по индивидуальным параметрам с возможностью онлайн-подачи заявки на ипотеку по выбранному объекту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты с помощью уникального алгоритма, разработанного «Росбанк Дом», могут подобрать жилье из крупнейшей в России базы недвижимости ЦИАН не только по таким стандартным характеристикам, как, например, цена, площадь или количество комнат, но и по развитию инфраструктуры локаций — на основе данных справочно-картографического сервиса 2ГИС», — говорится в сообщении.

Пользователи могут указать несколько адресов и как они хотели бы до них добираться: пешком, на автомобиле или общественном транспорте. Также доступен фильтр доступности объектов инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, супермаркетов, фитнес-центров и др. Сервис анализирует запрос и отображает варианты, наиболее полно удовлетворяющие указанным критериям.

Одновременно с выбором подходящего предложения клиент может воспользоваться ипотечным калькулятором, направить онлайн в «Росбанк Дом» заявку на ипотеку и в течение 10 минут получить предварительное решение.

«Мы предлагаем клиентам интегрированное решение, которое позволяет не только подобрать наиболее подходящий каждому объект недвижимости, но и оперативно получить предварительное решение по ипотеке от «Росбанк Дом» в режиме одного окна», — отметил руководитель управления цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.