Идея о четырехдневной рабочей неделе скорее не поддерживается россиянами (48%). Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, около трети опрошенных (29%) к такому переходу отнеслись бы положительно. В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и граждане в возрасте 25—34 лет (39%).

Почти каждому пятому безразлично, будет рабочая неделя сокращена или нет (17%). Чаще всего такого мнения придерживается молодежь от 18 до 24 лет (35%).

По мнению опрошенных, преимущества сокращенной рабочей недели заключаются в улучшении здоровья, увеличении продолжительности жизни и возможности нормально отдохнуть (22%). Такое мнение высказывают 42% опрошенных, в основном это молодежь от 18 до 24 лет (62%) и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (50%).

Более половины опрошенных (53%) не уверены в существенном улучшении здоровья при четырехдневной неделе. Чаще всего так думают представители старшего поколения (60%).

Россияне считают, что сокращение рабочей недели позволит больше времени проводить с семьей (17%), освободит время для занятий личными делами, творчеством и саморазвитием (11%), а 37% опрошенных не видят никаких возможных положительных последствий от такого перехода.

Отрицательные стороны сокращения рабочей недели россияне связывают со снижением заработной платы и общего уровня жизни, ростом цен (43%), процветанием социальных болезней (14%). Так, абсолютное большинство опрошенных уверены, что при переходе к четырехдневке зарплаты работников будут снижены (82%). Не согласны с этим 15% наших сограждан.

Более двух третей опрошенных (67%) убеждены, что сокращение рабочей недели приведет к снижению объемов производства, из них 72% — сельчане. Не согласны с этим около трети россиян (29%) — преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга (35%).