Банк «Возрождение» скорректировал условия по потребительским кредитам.



Программа «Для полного счастья» теперь доступна по следующим ставкам: 12,8% годовых — прочим клиентам (11,8% годовых — для работников бюджетной сферы), сумма финансирования — от 50 000 до 599 999 рублей; 11,8% годовых — прочим заемщикам (10,8% годовых — для работников бюджетной сферы), сумма — от 600 тыс. до 3 млн рублей. Срок кредитования — от одного года до семи лет. Обеспечение не требуется.

Ставки действительны при оформлении страхования жизни заемщика, а также финансовых рисков, связанных с потерей работы. При отказе от финансовой защиты к базовой ставке применяются следующие надбавки: 3 процентных пункта при отказе от страхования жизни заемщика, 1 п. п. — за отказ от страхования финансовых рисков.

Подать заявку на кредит могут как работники по найму, так и индивидуальные предприниматели в возрасте от 21 года (стаж на последнем месте работы — не менее шести месяцев для клиентов, работающих по найму, и не менее двух лет — для индивидуальных предпринимателей).

Срок рассмотрения заявки после предоставления в банк полного пакета документов — от одного часа до пяти рабочих дней.

«Среди подобных предложений на рынке банк предлагает достаточно выгодные условия кредитования на любые цели или рефинансирование», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.