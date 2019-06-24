Банк России установил официальные курсы валют на 25 июня.

Курс доллара понизился на 22 копейки, составив 62,9095 рубля (63,1295 рубля на 24 июня). Курс евро повысился на 24,83 копейки, до 71,5973 рубля (с 71,349 рубля на 24 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 13:37 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,89 рубля (минус почти 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:35 мск стоил 71,65 рубля (минус менее 1 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 62,83 до 63,04 рубля за доллар и от 71,53 до 71,74 рубля за евро.