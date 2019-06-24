Основатель Microsoft Билл Гейтс считает основной ошибкой компании приобретение и запуск Google операционной системы Android, заявил Гейтс в интервью телеканалу Fox Business.

«Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я занимался неумелым руководством, из-за которого Microsoft не создала то, чем является Android, [то есть] операционную систему, отличную от iOS», — отметил Гейтс.

По словам Гейтса, разработка такой операционной системы, как Android, была очевидной для Microsoft. Он добавил, что это позволило бы компании заработать дополнительные 400 млрд долларов, которые в итоге заработала Google.

«В мире есть место для ровно одной операционной системы не от Apple, и какова цена этого? 400 миллиардов долларов, которые перешли бы из компании G в компанию M (из Google в Microsoft. — Прим. RNS)», — заявил Гейтс.

Он заключил, что Microsoft является «очень сильной компанией», однако, если бы не эта ошибка, то она была бы «лидирующей компанией».