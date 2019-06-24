Экономика Белоруссии за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового маневра в нефтяной сфере около 130 млн долларов, сообщила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.



«Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 миллионов долларов», — сказала Гурина ведомственному журналу «Белнефтехима».

Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 млрд долларов, а в 2019 году — в 400 млн долларов (при цене нефти 70 долларов за баррель).