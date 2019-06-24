Rambler Group планирует в ближайшие два-три года выйти на IPO (первичное размещение акций на бирже). Об этом ТАСС сообщил директор по связям со СМИ и внешним коммуникациям Rambler Group Александр Дмитриев, не уточнив, о какой бирже может идти речь.

«Да, действительно, мы подтверждаем планы компании по выходу на IPO в ближайшие два-три года», — сказал он, не уточнив подробностей.

О планах компании выйти на IPO ранее сообщал РБК со ссылкой на гендиректора Rambler Group Рафаэля Абрамяна. По его словам, размещение акций станет возможно, когда оценка капитализации компании достигнет 500 млн долларов, что будет возможным примерно через три года.

​Сбербанк получит 46,5% акций Rambler Group​​ В ее совет директоров войдут три представителя банка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы, в рамках которых банк инвестирует в развитие компании, а также получит 46,5% ее акций. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года. При этом текущие акционеры Rambler Group в рамках сделки не получат денежной выгоды, а участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал компании.

В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк планирует закрыть сделку с Rambler Group, предусматривающую получение 46,5% акций компании, в течение ближайших трех месяцев.