Профильный комитет Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам в понедельник поддержал закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, и рекомендовал палате одобрить его на пленарном заседании 26 июня.

Согласно документу, при рождении третьего и последующего ребенка семье будет выделяться из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение кредита. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.

Оператором программы станет «ДОМ.РФ», который будет перечислять кредитной организации деньги для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных средств. Они будут возмещаться за счет субсидии из бюджета.