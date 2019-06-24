Законопроект о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой до конца июля 2019 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Полагаю, что у нас есть час икс, или дедлайн, как говорят, — 25 июля последнее заседание в весеннюю сессию Госдумы, и у меня есть довольно жесткие поручения, с тем чтобы закон стараться принять в июле. Будем над этим работать. Поэтому в ближайшие дни развернется серьезная дискуссия для того, чтобы все-таки определиться, по какому пути нам пойти», — заявил Аксаков.

По его словам, в настоящее время обсуждается два противоположных варианта регулирования рынка цифровой валюты: ее легализация и, напротив, запрет на оборот и введение ответственности для тех, кто этим занимается.

Минфин сообщил о завершении работы над законопроектом о цифровых финансовых активах В течение двух недель он будет представлен ко второму чтению.

Сам Аксаков выступает за возможность формальной легализации цифровых финансовых активов.

«Предоставить возможность ЦБ регулировать этот процесс, легализовав, формально, дав определение этим явлениям; и отдать все полномочия Центральному банку по регулированию этого рынка и по разрешению тех или иных инструментов к обращению на российском рынке», — добавил он.