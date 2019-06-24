Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новый мобильный банк для устройств на Android. «В обновленном приложении был полностью переработан дизайн, оптимизированы экранные формы, сокращены шаги при осуществлении платежей и переводов, добавлен новый функционал», — говорится в сообщении АТБ.
Как указывают в банке, с помощью приложения «АТБ Мобайл» можно:
- переводить деньги между счетами и в другие банки;
- пополнять карты АТБ с карт других банков;
- оплачивать мобильную связь, ЖКХ, Интернет и другие услуги;
- осуществлять моментальные переводы на карты других банков;
- делать переводы по шаблону;
- контролировать состояние счетов;
- просматривать дополнительную информацию по продуктам, в том числе сумму задолженности, процентную ставку, дату и сумму минимального платежа, а также дату льготного периода и сумму по нему;
- создавать шаблоны платежей;
- просматривать курсы валют;
- анализировать доходы и расходы;
- прокладывать маршрут до ближайшего офиса банка или банкомата;
- просматривать все необходимые функции на первом экране приложения.
Кроме того, в личном кабинете добавлена новая кнопка меню для навигации. «Просто удержите кнопку пальцем и переместите по нижнему краю приложения в том положении, в котором вам будет удобно пользоваться», — пояснили в банке, подчеркнув, что «эта кнопка не только удобна в использовании, но и освобождает место на экране телефона».
Клиент теперь может дать свои названия продуктам, используя эмодзи. Для этого необходимо выбрать интересующий продукт, нажить на значок «i» и выбрать опцию «Переименовать карту/счет/вклад/кредит».
Также для приложения разработан «красивый анимированный фон», а при входе запускается персональное приветствие.
Скачать новое приложение можно в Google Play.