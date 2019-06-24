За неисполнение нацпроектов, в том числе по реструктуризации бюджетных кредитов и по предоставлению субсидий, будут применяться штрафные санкции к должностным лицам, которые нарушают соглашение. Об этом рассказал первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин в интервью ТАСС .

«Ранее мы говорили о мерах финансового принуждения, которые были запущены еще в декабре 2018 года на Госсовете в Ялте. Но мы договорились с субъектами, что по отдельным соглашениям, в том числе по реструктуризации бюджетных кредитов и по предоставлению субсидий, применять меры финансового принуждения в случае нарушений не стоит, чтобы не страдало население, которое проживает в регионе. Лучше применять меры административного, дисциплинарного воздействия к должностным лицам, которые нарушают соглашение. Это будут штрафные санкции», — сообщил Горнин.

По его словам, уже подготовлены соответствующие предложения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

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«Штрафные санкции будут применяться непосредственно к должностным лицам. Я уверен, что персональная ответственность высшего должностного лица и госслужащих в регионах повысит ответственность за выполнение целевых показателей, установленных указом президента», — пояснил Горнин.

За 2018 год основные параметры реструктуризации не выполнили восемь регионов, четыре из них были освобождены от применения мер ответственности в соответствии с правилами проведения реструктуризации. Таким образом, только к четырем регионам будут применены меры финансового принуждения, сказал первый заместитель министра финансов.