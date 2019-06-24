В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова. Как уточняется в сообщении ведомства, фигуранту инкриминируется растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«Расследованием установлено, что в 2016 году он, зная о предстоящем отзыве лицензии у данной кредитной организации, на основании ряда договоров передал Ольге Саберовой активы банка на сумму более 401 млн рублей. В качестве оплаты она передала банку земельный участок фактической стоимостью 167 млн рублей, представив подложный отчет, согласно которому его цена составила более 1 млрд рублей. По указанию президента банка разница между ценой земельного участка и стоимостью приобретенных Саберовой активов в размере 756 млн рублей была выдана ей через кассу в наличной форме», — говорится в релизе Генпрокуратуры.

Расследование в отношении бывшего президента Роспромбанка завершено​ Он обвиняется в растрате на сумму 730 млн рублей.

Ольга Саберова скрылась от следствия и объявлена в розыск.



В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы.