Средний класс в России с 37% в 2014 году снизился до 30%, отмечается снижение уровня его жизни. Об этом в своем исследовании рассказали эксперты Альфа-Банка.

Основной подход к определению среднего класса, опирающийся на уровень базового дохода населения, как правило, сочетается с поведенческими характеристиками, такими как владение автомобилями или уровень сбережений. Если, по мнению международных организаций в России, к категории среднего класса можно отнести примерно 70% россиян, то подходы, учитывающие уровень сбережений, показывают, что он составляет только 4% населения. По нашей оценке, к среднему классу можно отнести 30% россиян, которые по уровню своего дохода относятся к седьмой — девятой децильным (десятипроцентным. — Прим. ред.) группам», — говорится в исследовании.

Снижение уровня жизни среднего класса отмечается через рост доли трат на продукты питания среди его представителей. Эксперты отмечают, что с 2013 года 30% населения, что относятся к среднему классу, были вынуждены нарастить долю доходов, направляемых на покупку продуктов питания. «Подобное изменение наблюдалось только в самой низкой доходной группе, что подтверждает снижение уровня жизни среднего класса», — указывают аналитики.

Тем не менее средний класс в России меньше вовлечен в кредитный бум, чем в 2009—2012 годы. С 2015-го средний класс с осторожностью относится к кредитам. Только 10%, которые являются «верхушкой» среднего класса, наращивали потребление. Остальные предпочли отказаться от такого риска. Однако рост долговой нагрузки происходит не только за счет обеспеченного населения, но и за счет граждан с доходом 17 тыс. рублей.

«В нашем анализе мы сосредоточимся на населении с доходом в диапазоне от 39 тысяч до 57 тысяч рублей в месяц для седьмой-восьмой группы и от 57 тысяч до 99 тысяч рублей в месяц для девятой (децильной. — Прим. ред.) группы. В целом по состоянию на 2017 год доходы всего среднего класса находятся в диапазоне от 110% до 250% медианного дохода россиян», — уточняют эксперты.