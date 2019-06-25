Вероятность покупки Центральным банком у Сбербанка и «МегаФона» бизнес-центра «Оружейный», расположенного на Садовом кольце в центре Москвы и по форме напоминающего пирамиду, составляет 90%, заявил РИА Недвижимость управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.



О том, что «Оружейный» может стать новой штаб-квартирой Банка России, первым сообщило издание «Открытые медиа» со ссылкой на анонимные источники, близкие к ЦБ.

По словам Лукашева, у ЦБ потребность в офисных площадях составляет около 100 тыс. квадратных метров. «Зданий, которые могли бы подойти ЦБ, всего семь, включая «Оружейный», при этом из них с похожей площадью в центральном районе есть только два здания», — рассказывает эксперт. Он уточняет, что у Банка России жесткие требования с точки зрения локации, качества отделки, наличия подземной парковки и безопасного периметра. В частности, регулятору не подходят объекты вместе с жилыми комплексами и гостиницами, соприкасающиеся с другими зданиями.

«В конце прошлого года ЦБ должен был завершить сделку по покупке площадей в башне «Евразия» в «Москва-Сити». Но сделка не сложилась, хотя башня под них была зарезервирована целый год. А из БЦ «Оружейный» выезжают «Мегафон» и Сбербанк. Думаю, что с 90-процентной вероятностью эта сделка состоится», — рассуждает собеседник РИА Недвижимость.

По его словам, «справедливая» цена квадратного метра в «Оружейном» сейчас с учетом отделки составляет 300—350 тыс. рублей.



«Общая площадь БЦ «Оружейный» — 166 тысяч квадратных метров, из которых полезной 100 тысяч квадратных метров, а чисто офисной площади — где-то 85—90 тысяч квадратных метров. То есть сумма сделки может составить 58 миллиардов рублей, или порядка 1 миллиарда долларов», — подсчитывает эксперт.

При этом, добавляет Лукашев, частично компенсировать затраты ЦБ сможет, удачно реализовав свой офис на Неглинной и другие здания, где сейчас работают сотрудники регулятора.

