Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.



Один из источников заметил, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, при этом он задним числом сможет заработать уже с 1 июля 2019 года. Тем самым у правительства еще есть время на согласование его параметров и источников финансирования.

«Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа. Поэтому до этого еще много времени на внесение [в Госдуму]», — сказал один из собеседников агентства и добавил, что Минэнерго и Минфин уже фактически согласовали параметры демпфера и источники его финансирования. Сейчас министерства финализируют текст законопроекта.

По словам другого источника, недавно состоялось совещание на уровне первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака, на котором стороны согласовывали итоговые параметры демпфирующего механизма.

Источники агентства напомнили, что между компаниями и правительством есть договоренность о том, что рост цен топлива на АЗС сохранится в этом году на уровне инфляции. Эти обязательства выполняются, несмотря на то что они юридически не зафиксированы, утверждают они.