В сервисе «Тинькофф Инвестиции» появился собственный еженедельный подкаст — «Жадный инвестор». Он посвящен новостям фондового рынка и образованию клиентов брокерской платформы «Тинькофф». Выпуски подкаста будут выходить каждую пятницу вечером, сообщает пресс-служба группы.



«Подкаст «Жадный инвестор» можно прослушать в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» (раздел «Лента», кнопка «Подкасты»). В ближайшем будущем он появится и на внешних площадках, например в iTunes и на «Яндекс.Музыке». Продолжительность одного эфира составляет 10—15 минут», — отмечается в сообщении.

«Жадный инвестор» состоит из двух частей. В первой части программы аналитики «Тинькофф Инвестиций» обсуждают ключевые новости фондового рынка за прошедшую неделю и разбирают тренды на примере самых заметных кейсов, например, как высказывания Трампа в Twitter могут привести к переделу рынка IT-гигантов.

Вторая часть подкаста — образовательная: здесь обсуждаются ошибки инвесторов, способы защиты инвестиционного портфеля от волатильности рынков и пр. Например, в этой части можно узнать, как стать квалифицированным инвестором и поучаствовать в IPO компаний.