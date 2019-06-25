Криптовалюта социальной сети Facebook Libra может оказаться жизнеспособной, она имеет ряд технологических преимуществ, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.



Ранее в июне Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Запуск запланирован на 2020 год. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства. Согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

По словам экспертов Fitch, создание блокчейна Libra представляет собой «шаг к потенциально жизнеспособной криптовалюте». «Цифровая валюта также является еще одним примером того, как крупные технологические компании переходят на финансовые услуги. Мы считаем, что Libra включает и совершенствует элементы существующей технологии блокчейна, одновременно решая некоторые присущие им недостатки, а именно нестабильность цены и проблемы с управлением», — говорится в документе.



Fitch отмечает, что наличие 2,7 млрд пользователей позволит Facebook расширить масштаб использования криптовалюты.

Среди преимуществ Libra агентство указывает привязку криптовалюты к резервной корзине фиатных активов. «Эти меры могут сохранить стабильность цены, избежать спекуляций, которые наблюдаются у существующих криптовалют, и повысить полезность как средства обмена и сохранения стоимости, что является ключом к долгосрочной жизнеспособности», — пишет агентство.

В то же время агентство отмечает, что криптовалюта должна быть одобрена регулирующими органами. «Комментарии, сделанные на прошлой неделе управляющим Банка Англии, предполагают, что Libra будет подвергаться жесткому надзору со стороны регулирующих органов, но будет рассматриваться непредвзято, учитывая потенциал криптовалюты для улучшения финансовой доступности и снижения затрат на внутренние и международные платежи», — пишут эксперты. Помимо этого, Libra может столкнуться с конкуренцией со стороны аналогичных продуктов Signal, Kakao и Line, а также ожидаемой блокчейн-платформы Telegram Open Network.