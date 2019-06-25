Чистый спрос на доллары в апреле уменьшился, а на евро — вырос

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту изменился в апреле текущего года по сравнению с мартом незначительно, при этом чистый спрос на доллары уменьшился, а на евро — вырос. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) вырос в апреле по сравнению с мартом на 8% до 4,8 млрд долларов в эквиваленте. Спрос населения на доллары США увеличился на 3%, на европейскую валюту — на 16%, составив 2,9 млрд и 1,8 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной валюты в банках сократился по сравнению с мартом на 5% до 2,4 млрд долларов. С валютных счетов в банках физлицами было снято 2,4 млрд долларов, что на 25% больше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) увеличилось в апреле по сравнению с мартом 2019 года на 12% до 3,6 млрд долларов. Совокупное предложение долларов повысилось на 10%, евро — на 16% до 2,5 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно.

В апреле россияне продали уполномоченным банкам 1,2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 18% больше, чем месяцем ранее. На валютные счета физическими лицами было зачислено 2,4 млрд долларов наличной инвалюты (плюс 9% к апрелю).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту изменился в апреле по сравнению с предыдущим месяцем незначительно и составил 1,2 млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары сократился на 27%, в то время как на европейскую валюту — вырос на 17%.