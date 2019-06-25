Несколько миллиардеров США, среди которых финансист Джордж Сорос, режиссер Эбигейл Дисней и сооснователь Facebook Крис Хьюз, подписали письмо, в котором призвали всех кандидатов в президенты страны ввести налог на богатство для борьбы с неравенством и финансирования инициатив по защите окружающей среды и общественного здравоохранения, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.



«Мы призываем всех кандидатов в президенты, будь то республиканцы или демократы, поддержать введение умеренного налога на богатство», — говорится в письме, подписанном 19 миллиардерами, один из которых решил не раскрывать своего имени.

В обращении сказано, что дополнительные налоги должны платить «самые удачливые в финансовом отношении, а не американцы со средним и низким доходом».

Подписавшая письмо Лизль Прицкер Симмонс выразила надежду, что это обращение в краткосрочной перспективе вызовет обсуждение проекта налога или его альтернатив в ходе предстоящих выборов президента США в 2020 году. В письме говорится, что несколько кандидатов в президенты от демократической партии уже поддержали идею введения налога на богатство.