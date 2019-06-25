Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон , который дает возможность квалифицированным иностранным специалистам получить гражданство РФ уже через год работы вместо нынешних трех.

«Проектом федерального закона предлагается сократить с трех лет до одного года необходимый срок осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, установленный пунктом «и» части второй статьи 14 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе.

Закон принят во исполнение поручения главы государства. Правительство рассчитывает благодаря нововведению привлечь в Россию специалистов, востребованных российской экономикой.

«Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — сообщается в тексте принятого закона.