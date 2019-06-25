Временная администрация Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП), введенная после отзыва лицензии, потребовала в суде взыскать с членов совета директоров кредитной организации более 84,1 млн рублей, которые те ранее получили в качестве премий. Это следует из определения о приеме иска Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области.

В исковом заявлении администрация требует признать недействительными приказы председателя правления МБСП с января по октябрь 2018 года, по которым члены совета директоров банка Максим Анищенков, Сергей и Татьяна Бажановы, а также Елена Скворцова получили премии на общую сумму 84,1 млн рублей, и взыскать эти деньги с них в пользу банка. При этом самую большую премию за этот период получил бывший сенатор и главный акционер МБСП Сергей Бажанов — ему заплатили 36,1 млн рублей.

Суд принял исковое заявление и рассмотрит его на заседании 2 июля. «Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 2 июля 2019 года», — говорится в определении суда.

В Арбитражном суде города Москвы также рассматриваются ответные иски МБСП к Банку России, который требовал отменить решения регулятора о введении временной администрации и отзыве лицензии. Очередное заседание по данному вопросу состоится 9 июля.